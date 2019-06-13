قمة بين مانشستر يونايتد مع تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي

2019/06/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يستهل فريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باستضافة فريق نوريتش سيتي الصاع...

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