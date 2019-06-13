المنتخب السعودي للمبارزة يستهل مشواره الآسيوي غدًا

2019/06/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل المنتخب السعودي للمبارزة مشواره في بطولة آسيا الثالثة والعشرين للمبارزة «عمومي» للفردي لسلاح «السايبر» التي ستنطلق غدًا في العاصمة اليابانية طوك...

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