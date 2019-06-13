2019/06/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا السابق قائمة المرشحين في الجولة الأولى من المنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم.وأطلق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، حملته لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في قيادة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة، فيما عرض نواب مذكرة جديدة تهدف إلى منع تنفيذ بريكست بدون اتفاق.ويعتبر جونسون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون يفوز بأول جولة لقيادة حزب المحافظين البريطاني) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون يفوز بأول جولة لقيادة حزب المحافظين البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).