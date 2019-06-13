نواب عن الانبار يرفضون نقل نفايات مشعة من البصرة لطمرها في محافظتهم

2019/06/13 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض نواب عن الأنبار عملية نقل نفايات مشعة من البصرة لطمرها في محافظتهم .وقال النائب يحيى المحمدي في موتمر صحفي مشترك” حصلنا على كتاب مسرب صدر من مديرية المعامل المشعة وفحوى الكتاب نقل النفايات المشعة الى محافظة الانبار “.واضاف :” ان نواب المحافظة يرفضون نقل النفايات المشعة لما لها من تأثير على الاجيال […]

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