2019/06/13 | 15:32

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المان يونايتد يرفض التفاوض مع ريال مدريد للتوقيع مع غاريث بيل

الخميس

13

حزيران

2019 :

03:12 pm

34

مانشستر يونايتد رفض التحرك نحو جاريث بيل، سولشاير أبلغ إدارة

اليونايتد في رغبته الصريحة في بناء فريق لا يرتكز على لاعبين كبار في

السن مثل بيل

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