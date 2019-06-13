2019/06/13 | 15:32

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غوارديولا : هازارد لاعب رائع وهو صفقة مميزة لريال مدريد

الخميس

13

حزيران

2019 :

03:03 pm

35

بيب غوارديولا : ايدين هازارد لاعب رائع وهو أحد أفضل اللاعبين

الذين رأيتهم على الإطلاق؛ صفقة رائعة لنادي ريال مدريد و ستستمتع بها

الجماهير الإسبانية.

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