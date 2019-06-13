نورالدين الطبوبي - كلمة في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي

2019/06/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نورالدين_الطبوبي كلمة الأخ نورالدين الطبوبيالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغلفي الدورة 108 لمؤتمر العمل الدوليجيـنيـف، 13 جوان 2019 السيد رئيس المؤتمر،السيدات والسادة،بداية، أتوجّه إلى السيد رئيس المؤتمر المنتخب بأحرّ التهاني وأطيب التمنّيات بالتوفيق والنجاح في مهمّته ويسرّني بهذه المناسبة أن أتوجّه من خلالكم، نيابة عن نقابيات ونقابيي الاتحاد العام التو......

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