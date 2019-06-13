حزب الكادحين - تغلغل صهيوني في تونس .

2019/06/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_الكادحين لنقاوم التغلغل الصهيوني في تونس .اكدت القناة ال12 الصهيونية دخول ألفي سائح صهيوني الى تونس بجوازات سفر " اسرائلية " خلال حج الغريبة في جربة قبل أيام وان وزير السياحة كان في استقبالهم والقى خطابا فيهم كما نقلت مشاهد يردد فيها هؤلاء شعارات استفزازية تهتف بحياة " إسرائيل " وجيشها وهم على مقربة من المنزل الذي اغتيل فيه القائد العربي الفلسطيني أبو جهاد من طرف جهاز الموساد وفي علاقة بذلك يعبر حزب ......

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