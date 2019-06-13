سربست مصطفى رشيد اميدي - الأرض بتتكلم

2019/06/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الارض بتتكلمشاعت في مصر والدول العربية اغنية (الارض بتتكلم عربي) للمطرب والملحن المصري سيد مكاوي بعد هزيمة حزيران 1967، واحتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء وهضبة جولان.هذه الاغنية هي من كلمات الشاعر المصري فؤاد حداد حيث انها تبشر المواطن العربي بالنصر في الصراع مع اسرائيل باعتبار ان الارض عربية وترفض المعتدي المحتل ولا يمكن ان تستمر الاحتلال.هذه الحرائق لمحاصيل ......

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