بالصور..الصدر يلتقي وزير الخارجية العماني في النجف

2019/06/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في مكتبه بالنجف الأشرف، وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي....

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