حسام زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب

2019/06/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم اليوم، اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس المستشار الدكتور أحمد محمد العيسى، الذي

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