2019/06/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علًق الداعية ، عائض القرني على واقعة استهداف مطار أبها مساء امس الأربعاء والذي تبنته.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



عائض القرني يفتح النار على الحوثيين بعد استهداف مطار أبها صحيفة صدى الالكترونية.

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