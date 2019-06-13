وزير «الداخلية» يُحيل العقيد حقوقي بدر يعقوب إلى التقاعد

2019/06/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصور الشمري – القبس الإلكتروني أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، قرارًا وزاريًا بإحالة العقيد حقوقي الدكتور بدر يعقوب بن نجم من الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية إلى التقاعد، بدءً من تاريخ 12 يونيو الجاري، مع منحه رتبة «عميد».ونص القرار الذي حصلت «القبس الإلكتروني» على نصه «أن يمنح المذكور …

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