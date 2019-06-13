بالوثيقة.. الاولمبية تبدأ الاجراءات القانونية بحق نائب رئيس اتحاد الملاكمة

2019/06/13 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… تسلمت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، الخميس، كتاباً من وزارة الخارجية العراقية/ الدائرة القنصلية والمرقم 2800 في 15-5-2019 والخاص بصحة صدور الشهادة الدراسية، صباح حسن شري الجنابي، نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي.وجاء في الوثيقة انه تم البدء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.انتهى25ل

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