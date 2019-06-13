بعد 4 ايام من افتتاحه ..غلق خط العراق ايران ارمينيا بسبب تهريب المخدرات

2019/06/13 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الخميس بإلغاء الخط البري بين بغداد وأرمينيا، إثر العثور على حبوب مخدرة، في الحافلات العراقية.وقال المصدر “الخط البري بين بغداد وارمينيا ألغي، بعد العثور على حبوب مخدرة في الحافلات العراقية التابعة لوزارة النقل، والتي افتتحت الخط قبل أربعة أيام”.وأشار الى أن “السلطات الأرمينية احتجزت أحد السائقين العراقيين، وفتحت تحقيقاً في...

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