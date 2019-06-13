2019/06/13 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” الحصيني ” لقائدي المركبات: احذروا من البوارح..



سرعتها تصل إلى 50 كم صحيفة صدى الالكترونية.

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