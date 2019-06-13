بالوثائق.. نائبة تكشف عن قرار تعيين خريجي الكليات التقنية الاهلية

2019/06/13 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو مجلس النواب العراقي ليلى زين الدين، اليوم الخميس، ان وزارة الصحة قررت تعيين خريجي الكليات التقنية الاهلية للاعوام من 2010- 2011 الى 2017-2018.

وذكر بيان للنائب زين الدين، ورد الى وكالة نون الخبرية، انه "استنادا الى قرار رقم (60) لسنة 2019 الخاص بتعيين خريجي الكليات الاهلية، قررت وزارة الصحة تعيين خريجي الكليات التقنية الاهلية للاعوام الدراسية من 2010- 2011 الى 2017-2018 للدورين الاول والثاني".

واضاف البيان، ان "قرارا التعيين لخريجي الاقسام تقنيات التحليلات المرضية- تقنيات البصريات- تقنيات الاجهزة الطبية".

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