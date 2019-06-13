عبد المهدي يوافق على تزويد النجف بمحطات كهرباء متنقلة

2019/06/13 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، الخميس، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تزويد المحافظة بمحطات كهرباء متنقلة، فيما بين أنه طرح على عبد المهدي تحويل بحر النجف إلى موقع سياحي.وقال الكرعاوي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إنه التقى "برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتم بحث واقع حال محافظة النجف والسعي لتطوير واقعها وتذليل المعوقات أمامها".وأضاف الكرعاوي: "طرحنا موضوع أزمة الكهرباء وفك الاختناقات حيث لا نستطيع تجهيز المحافظة بالحصة المخصصة وتفاوت تجهيز الكهرباء من حي إلى آخر بسبب الاختناقات لذا نحتاج محطات متنقلة لفك تلك الاختناقات، ووعدنا رئيس الوزراء بحل الموضوع خلال الأيام المقبلة ووجه بشكل عاجل مع إجرائه اتصالات مباشرة لإيصال المحطات للمحافظة".

وتابع، أنه تم طرح موضوع "الاستفادة من صحراء النجف وإقامة سدود لمنع الضرر من السيول القادمة وبنفس الوقت تكون مخازن للمياه للاستفادة منها في الزراعة ورعي الاغنام وتوفير المياه الجوفية"، مبيناً في الوقت نفسه، أنه طرح خلال اللقاء "أن يكون بحر النجف مكاناً سياحياً جاذباً للسياح ومتنفساً لأهالي النجف بشكل خاص".

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