هدوء حذر في الخرطوم بانتظار حوار سياسي مرتقب

2019/06/13 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت المتاجر أبوابها في الخرطوم، الأربعاء، بعدما أعلن المتظاهرون انتهاء حملة عصيان مدني استمرت ثلاثة أيام في أنحاء السودان وموافقتهم على استئناف المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم، بينما التزم الكثير من السكان منازلهم في أعقاب العمليات الأمنية الدامية، الأسبوع الفائت.

ويأتي الاختراق الأخير للخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير وقادة الحركة الاحتجاجية المطالبين بحكم مدني في أعقاب وساطة قادها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وبعد زيارة آبي احمد في 7 يونيو/ حزيران، يتوقع أن تتكثف جهود الوساطة الدولية في الأزمة مع وصول مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا تيبور ناجي.



وسيلتقي ممثلين للمجلس العسكري وحركة الاحتجاج، لكسر الجمود بين الطرفين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تيبور ناجي سيعقد سلسلة لقاءات خلال اليومين المقبلين مع أعضاء المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في الخرطوم.

ويتوقع أن يجري زيارة لاحقًا إلى أديس أبابا لمناقشة الأزمة السودانية مع المسؤولين الإثيوبيين وأعضاء الاتحاد الأفريقي.



وأفادت وزارة الخارجية أنه “سيدعو إلى وقف الاعتداءات ضد المدنيين وسيحض الأطراف على العمل باتجاه توفير بيئة تسمح” باستئناف المفاوضات.

وقادت الولايات المتحدة الدعوات لتولي المدنيين إدارة المرحلة الانتقالية بينما يبدو أن حلفاءها العرب- مصر والإمارات والسعودية- يدعمون القادة العسكريين، وفق خبراء.

وفي هذا السياق، عينت واشنطن مبعوثا خاصا للسودان هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث الذي وصل الى الخرطوم، الأربعاء، مع مساعد وزير الخارجية المكلف افريقيا تيبور ناجي.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا العسكريين وقادة الاحتجاجات لحل الأزمة الناجمة عن عملية فض الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم التي أسفرت عن مقتل العشرات.

وجاءت العودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها بعدما كشف مبعوث آبي الإثيوبي أن قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم وافقوا على استئناف المحادثات بينما أعلن منظمو التظاهرات انتهاء العصيان المدني الذي استمر لثلاثة أيام.

وانهارت المفاوضات، الشهر الماضي، جرّاء اختلاف الطرفين على مسألة إن كان رئيس هيئة الحكم الجديدة سيكون عسكريًا أم مدنيًا.

وصباح الأربعاء، كانت حافلات تنتظر الركاب عند محطات توقفها المعتادة بينما فتحت بعض المتاجر أبوابها.

تعزيزات أمنيةوبقي سوق الذهب الرئيسي في العاصمة مغلقًا فيما بدا أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في مختلف أحياء المدينة.

وقالت سمر بشير الموظفة في شركة خاصة “ألازم منزلي لأنني قلقة من وجود القوات الأمنية في الشوارع وهي مسلحة”.

وواصلت قوات الدعم السريع المتهمة بلعب دور أساسي في عملية القمع، الأسبوع الماضي، تسيير دوريات باستخدام شاحنتها الصغيرة المميزة والمزودة برشاشات ثقيلة.

وقال عدة سكان إنهم فضّلوا البقاء في منازلهم لأن الانترنت لم تعد للعمل بالكامل في العاصمة بعد انقطاع شبه كامل، مساء الإثنين، ما يجعل العمل في المكاتب أكثر تعقيدا.

ومددت بعض الشركات الخاصة عطلة عيد الفطر حتى نهاية الأسبوع.

وقاد المجلس العسكري السودان منذ أطاح بالبشير في 11 أبريل/ نيسان بعد شهور من التظاهرات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

وبعد الإطاحة بالبشير، اعتصم المتظاهرون خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم لأسابيع للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين إلى أن تم تفريقهم.

وقتل نحو 120 شخصًا منذ بدأت الحملة الأمنية، وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للاحتجاجات.



من جهتها، تشير وزارة الصحة إلى مقتل 61 شخصًا في أنحاء البلاد.

وهدد تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات بتكثيف الضغوط على قادة المجلس العسكري عبر نشر قائمة لمرشحيه “لمجلس السيادة” ورئاسة مجلس الوزراء- وهو أمر شكل نقطة خلافية رئيسية بين الطرفين- قبل أن يتراجع لاحقًا.

والثلاثاء، قال محمود درير الذي تولى الوساطة كممثل عن رئيس الوزراء الإثيوبي “وافقت قوى الحرية والتغيير على انهاء العصيان المدني اعتبارا من نهاية اليوم”.

وأضاف “اتفق الطرفان على العودة إلى المفاوضات قريبا”.

ودعا تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” أنصاره للعودة إلى العمل اعتباراً من الأربعاء في وقت لم يصدر تعليق من قادة المجلس العسكري بعد على التطورات الأخيرة.

وساطاتمن جهته، طالب مجلس الأمن جميع الأطراف “الاستمرار بالعمل معًا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية”، معربًا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها دول أفريقية.

ودعا لوقف فوري للهجمات ضد المدنيين وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوع من منع روسيا والصين صدور مسودة بيان مشابه عن الأزمة.

وعلاوة على الولايات المتحدة والدول الأفريقية المجاورة تتابع عدة دول عربية آسيوية الوضع في السودان من كثب.

من جهة أخرى استدعت الخارجية السودانية، الأربعاء، السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق وذلك لنشره تغريدات عبّر فيها عن “مواقف غير متوازنة” بشان الوضع في السودان، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السودانية.

نقلا عن “القدس العربي”

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