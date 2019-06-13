روسيا قلقة من نشر أميركا طائرات تجسس مسيرة في بولندا

2019/06/13 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو قلقة من خطة أميركية لنشر طائرات تجسس مسيرة في بولندا.وذكر ريابكوف أن الخطوة الأميركية تعكس ما وصفه بنيات واشنطن «العدوانية»، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعد نظيره البولندي أندريه دودا أمس (الأربعاء) بنشر ألف جندي أميركي في بلاده، في خطوة سعت إليها «وارسو» لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن النائب الروسي فلاديمير زاباروف قوله إن خطط واشنطن نشر طائرات تجسس مسيرة، وإرسال جنود إلى بولندا، مثار قلق لموسكو.وأضاف زاباروف أن بولندا قد تتعرض لضربة انتقامية في حال مهاجمة روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم (الخميس)، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تسوء أكثر فأكثر.





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