الصيادي: البرلمان صوت على مدير مكتب عبد المهدي دون معرفته

2019/06/13 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أوضح عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الخميس، إن البرلمان صوت على الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد عبد الرضا دون توزيع سيرهما الذاتية على النواب، معتبراً أن عبد الرضا “شخصية مجهولة”.وذكر الصيادي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته /المعلومة/، أن “البرلمان صوت اليوم على الأمين العام […]

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