أخبار الساعة: ضرورة التصدي للإرهاب والإجرام الحوثي المتصاعد

2019/06/13 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نشرة أخبار الساعة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تثبت يوما بعد الآخر أنها جماعة مارقة تمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي على حد سواء، ليس فقط لتورطها في العديد من الأعمال التخريبية والإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني الشقيق، وإنما أيضاً لأنها تجاوزت كل الأعراف والمبادئ الإنسانية، وباتت ضمن أدوات المشروع الإيراني لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

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