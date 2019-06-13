محاكمة آسيويين بتهمة لعب القمار بمكان عام

2019/06/13 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت محكمة جنايات دبي نظر قضية متهم فيها آسيويين بتنظيم لعبة القمار في مكان عام، وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل

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