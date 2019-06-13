2019/06/13 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأبلغ مرشد الثورة في إيران على خامنئي، رئيس الوزراء الإيراني، أن طهران لن تتفاوض مع أمريكا بعد أن انسحبت من الاتفاق النووي.

وقال خامنئي لرئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، الذي وصل إيران الأربعاء في زيارة نادرة، إن ترامب “لا يستحق رسالة من طهران، وإنه لا يصدق عرض ترامب بإجراء مفاوضات صادقة مع طهران”، مشيرا إلى أن وعد ترامب بعدم السعي لتغيير النظام في إيران “كذبة”.

من جهته،نقل رئيس الوزراء اليابان عن خامنئي قوله، إنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها.

وقال آبي للصحفيين في طهران في أعقاب اجتماع مع خامنئي “قال الزعيم الأعلى خامنئي إن البلاد لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية ولا ينبغي لها ذلك”.

ويعد شينزو آبي، أول رئيس وزراء ياباني يلتقي مرشد الثورة في إيران منذ عام 1979.

وتأتي زيارة آبي وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تفجر الوضع في الخليج وقلقا على مستقبل الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بعد انسحاب واشنطن الأحادي منه في أيار/ مايو 2018.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وترامب ليس أهلا لتبادل الرسائل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وترامب ليس أهلا لتبادل الرسائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).