البرلمان يؤجل التصويت على إنهاء عمل مجلس هيأة الإعلام والإتصالات

2019/06/13 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قرر مجلس النواب العراقي، تأجيل التصويت على إنهاء عمل مجلس هيأة الإعلام والإتصالات.





وقال مصدر نيابي للنور نيوز، ان “مجلس النواب أجل التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والإتصالات الى السبت المقبل”.





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