طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف هدفا للمقاومة جنوب قطاع غزة

2019/06/13 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال فجر الخميس، منطقة زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

وقال جيش الإحتلال في تصريح مقتضب، نشره على صفحته في موقع تويتر، إن طائراته هاجمت نفقا يتبع لحركة حماس، جنوب القطاع.

وأضاف :” هاجمت الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحت الأرض في مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة”.

وذكر أن الغارة تأتي رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وكان الجيش قد أعلن، فجر الخميس، أن نظام القبة الحديدية، المضاد للصواريخ، اعترض قذيفة أُطلقت من قطاع غزة نحو جنوب “إسرائيل”، ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

ومساء الأربعاء، قرر جيش الاحتلال، فرض حصار بحري شامل على القطاع يستمر “حتى إشعار آخر”، ردا على ما قال إنه “استمرار إطلاق البالونات الحارقة”، بحسب بيان نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

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