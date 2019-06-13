تعيين حسام زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب

2019/06/13 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى اعتماد مجلس إدارة الهيئة تعيين الدكتور حسام بن ع...

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