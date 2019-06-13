2019/06/13 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وكالة تعليمية وظيفة شاغرة جديدة تقضي بمساعدة الأطفال على التعلم من خلال القراءة لهم أثناء نومهم، مقابل 130 دولاراً في الساعة.وقال موقع “بيزنيس إنسايدر” ، إن الوظيفة موجهة للأشخاص القادرين على تعليم الأطفال ومساعدتهم خلال فترة الامتحانات، من خلال تلقينهم الدروس وهم نيام.وتقوم وكالة “تيوتور هاوس” التعليمية على الإنترنت بتجربة خدمة جديدة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علّم الأطفال وهم نيام ..



واحصل على 130 دولاراً في الساعة النعيم نيوز.

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