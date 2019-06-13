البرلمان يبدأ القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

2019/06/13 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر برلماني، الخميس، بأن البرلمان بدأ بالقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب بدأ بالقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".وكان مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ23 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

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