لجنة الثقافة والاعلام تعلن اقرار مشروع قانون المطابع الاهلية

2019/06/13 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم الخميس، تصويت اعضاء مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية.

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