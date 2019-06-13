نار جديدة في خليج عمان.. من يشعل أوراق السلام في الخليج؟

2019/06/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت منطقة الخليج فجر اليوم الخميس على تطور جديد ومثير يتعلق هذه المرة باستهداف ناقلتين في بحر عمان إحداهما نرويجية والأخرى سنغافورية.

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