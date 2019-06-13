غرقت فيها أكثر 250 من ناقلة عملاقة.. أبرز الهجمات في مياه الخليج

2019/06/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرفت مياه الخليج خلال العقود الأخيرة العديد من الهجمات التي استهدفت سفنا وناقلات نفط، وأدت إلى غرق أكثر من 250 ناقلة نفط عملاقة في أعماق الخليج البعيدة.

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