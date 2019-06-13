2019/06/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس,.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ السديس يؤكد استعداد رئاسة الحرمين لاستقبال موسم الحج صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ السديس يؤكد استعداد رئاسة الحرمين لاستقبال موسم الحج) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ السديس يؤكد استعداد رئاسة الحرمين لاستقبال موسم الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).