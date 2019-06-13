مصر.. استهداف دورية شرطة في سيناء بعبوة ناسفة

2019/06/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- lقالت مصادر أمنية مصرية، إن انفجاراً وقع في محافظة شمال العريش المصرية، مما أدى إلى إصابة 6 عسكريين، هم ضابط شرطة، و5 جنود، ووقع الانفجار في منطقة ملاحات سبيكة في محيط مدينة العريش، عاصمة المحافظة.ونجم عن استهداف دورية شرطة بعبوة ناسفة فُجرت عن بعد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج من …

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