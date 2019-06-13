خولة الملا تمنح أوسمة التميز للفائزين في جائزة

2019/06/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس، الفائزين جائزة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للتميز لعام 2019، التي تعد واحدة من المبادرات الرائدة للمجلس.

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