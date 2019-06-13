بوتين:العلاقات الروسية الأميركية تسوء بشكل كبير

2019/06/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نُشرت الخميس، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تسوء أكثر فأكثر.

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