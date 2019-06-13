اليابان تدين

2019/06/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجبت الحكومة اليابانية بشدة، في بيان أصدرته الخميس، الهجوم الحوثي الارهابي الذي استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة العشرات.

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