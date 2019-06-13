لجنة الثقافة تعلن إقرار مشروع قانون المطابع الأهلية بالعراق

2019/06/13 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن تصويت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع

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