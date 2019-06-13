“المعلومة” تكشف الجهة الضاغطة على بغداد لمنع فتح مطار كركوك

2019/06/13 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أفاد مصدر مطلع، الخميس، بوجود جهات سياسية تضغط على سلطة الطيران المدني والنقل بعدم تقديم إجازة الفتح الرسمية لمطار كركوك الدولي.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “شخصيات سياسية من أربيل والسليمانية تحركت في الاونة الاخيرة على بغداد وتحديدا على سلطة الطيران المدني ووزارة النقل بضرورة تأخير منح إجازة فتح مطار كركوك الدولي”.وأضاف، […]

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