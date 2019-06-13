بالوثيقة.. الدائرة الثقافية في بيروت تؤكد تزوير شهادة نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي

2019/06/13 | 15:56

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الخميس، عن تسلمها كتاب من وزارة الخارجية العراقية، ...





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