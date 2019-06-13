تعرف على القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر وتنزانيا

2019/06/13 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الهيئة الوطنية للإعلام لنقل مباراة مصر الودية أمام تنزانيا، والمقرر إقامتها اليوم الخميس في التاسعة مساء، على ستاد برج العرب استعدادًا لأمم إفريقيا، وذلك عبر التردد الأرضي.

تنقل المباراة أرضيًا قناة تايم سبورتس، والتي من المقرر أن تنقل بطولة أمم إفريقيا، كما تنقل المباراة قناة أون سبورت عبر التردد الفضائي.

وكشفت مصادر مسؤولة، لمصراوي، أن الإعلامي سيف

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