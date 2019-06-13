2019/06/13 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم في طهران اثناء لقائه برئيس الوزراء الياباني، ان" الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية ضد ايران"، مبينا، ان" الولايات المتحدة لم تنتهك القرار الدولي بشأن الاتفاق النووي وحسب وانما تمارس الارهاب الاقتصادي ضد ايران".واضاف روحاني، انه" طالما برهنت الجمهورية الاسلامية على بذل ما في وسعها لاستقرار المنطقة واستباب امنها".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: الولايات المتحدة الامريكية تشن حربا اقتصادية على الشعب الايراني برمته) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: الولايات المتحدة الامريكية تشن حربا اقتصادية على الشعب الايراني برمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).