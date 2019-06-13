احتفال خاص بمحمد صلاح في معسكر منتخب مصر- (صور)

2019/06/13 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنكليزي الأربعاء، في أول مران له مع منتخب “الفراعنة”، استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وانضم صلاح لمعسكر “الفراعنة” الأربعاء، كآخر الملتحقين، لحصوله على فترة راحة، بعد موسم شاق خاضه مع ليفربول في الدوري الإنكليزي واختتمه بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

وبعد المران المسائي، أقام المنتخب المصري احتفالا خاصا بصلاح وزميله أحمد المحمدي المحترف في صفوف أستون فيلا الإنكليزي، من أجل تهنئة الأول بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا كأول لاعب مصري وثالث عربي يحقق هذا الإنجاز، وتهنئة الثاني على صعود فريقه إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويخوض منتخب مصر الخميس مباراة ودية أمام نظيره التنزاني، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الـ21 من الشهر الجاري حتى الـ7 من الشهر المقبل.

وسيتنافس منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الإفريقية برصيد سبعة ألقاب، في كأس أمم إفريقيا المقبلة، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

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