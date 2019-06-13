موعد مباراة منتخب مصر اليوم أمام تنزانيا والقنوات الناقلة

2019/06/13 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف منتخب مصر نظيره التنزاني مساء اليوم علي ملعب استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا.

موعد المباراة:

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

حكم المباراة:

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد عادل.القنوات الناقلة:

سيتم بث المباراة عبر قنوات النيل الرياضية و تايم سبورت.

يلعب منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، ضمن المجموعة الأولى التى تضم كل من زيمبابوي وأوغندا و جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما يلعب منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة التى تضم كل من السنغال و الجزائر و كينيا.

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