النفط: حادثة بحر عُمان لم تؤثر على الصادرات العراقية

2019/06/13 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الرات نيوز} أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الخميس، أن حادثة بحر عُمان لم تؤثر على صادرات النفط العراقية.

وقال جهادفي تصريح صحفي إن "هكذا حوادث تمثل مبعث قلق للمنتجين والمستهلكين وللأسواق النفطية العالمية عموماً، ونأمل عدم تأثير ما حدث على استمرار تدفق النفط من المنطقة إلى الأسواق العالمية".وأضاف أن "جميع المنتجين ومنهم العراق يحرصون على استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب".وأشار جهاد إلى أن "حادثة بحر عُمان لم تؤثر على الإمدادات والصادرات النفطية العراقية إلى الأسواق العالمية".انتهى

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