البرلمان ينهي قراءة ستة مشاريع قوانين

2019/06/13 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب القراءة لستة مشاريع قوانين.

وأنهى المجلس القراءة الثاني لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992.وأنهى أيضاً القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.انتهى

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