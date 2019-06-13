2019/06/13 | 16:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هواوي” تنتقل إلى برمجيات روسية الصنع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
بحث وزير الرقمنة والاتصال الروسي، قسطنطين نوسكوف، مع المدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية، غو بينغ، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هواوي” تنتقل إلى برمجيات روسية الصنع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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