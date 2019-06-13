هواوي” تنتقل إلى برمجيات روسية الصنع

2019/06/13 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

بحث وزير الرقمنة والاتصال الروسي، قسطنطين نوسكوف، مع المدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية، غو بينغ، ...

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