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هواوي” تنتقل إلى برمجيات روسية الصنع


هواوي” تنتقل إلى برمجيات روسية الصنع
2019/06/13 | 16:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

بحث وزير الرقمنة والاتصال الروسي، قسطنطين نوسكوف، مع المدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية، غو بينغ، ...

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