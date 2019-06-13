طبق الأصل بدون تحرير !تقرير نيويورك تايمز الامريكية عن الموصل ترجمة خولة الموسوي

2019/06/13 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجماعات الشيعية العراقية تعمق سيطرتها على المناطق السنية الإستراتيجية بواسطة رويترز 13 يونيو 2019 الموصل ، العراق – إن العلامة الوحيدة التي تشير إلى أن السوق الجديد الذي يغلب على سكانه السنة والذي يغلب على سكانه الموصل في أيدي المسلمين الشيعة هو لوحة صغيرة في مكتب المستأجر من بغداد.“سوق الإمام الحسين” ، كما يقرأ...

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