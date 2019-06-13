«عاجل» ترصد دور إيران في جريمتَي «سفن الفجيرة» و«ضحيتَي الطوربيد»

2019/06/13 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجددًا، تتجه أصابع الاتهام نحو إيران وميليشياتها في المنطقة، بعد الجريمة الإرهابية التي شهدها بحر عمان، اليوم الخميس، وعلى غرار ما حدث في منتصف مايو ا...

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