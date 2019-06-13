2019/06/13 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، إتاحة التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال مدير إدارة المشتر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتاحة «التصديق الإلكتروني» لمستندات وزارة العمل في «غرفة القصيم») نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتاحة «التصديق الإلكتروني» لمستندات وزارة العمل في «غرفة القصيم») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).